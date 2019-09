Jessica Alba impara molto dai suoi figli

LOS ANGELES - Jessica Alba ha spiegato di imparare molto dai suoi figli. L'attrice, che è mamma di Honor, 11 anni, Haven, 8, e Hayes, 20 mesi, ha rivelato che i suoi bambini le hanno insegnato a essere una persona più empatica. Ha detto: «È bello per me imparare dai miei figli. Stare con loro mi porta ad aprirmi di più verso il prossimo, ad aprire il mio cuore, a provare compassione e ad avere più empatia nei confronti di chi è diverso da me».

La star di Hollywood, che recentemente ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui appare mentre lava la vasca da bagno dopo che uno dei suoi figli l'ha usata come wc, ha spiegato di aver insegnato alle sue bambine a essere più ordinate e collaborative dentro casa.

Durante un'intervista rilasciata a Kelly Clarkson nel "The Kelly Clarkson Show", la 38enne ha aggiunto: «Quello che ho detto alle mie bambine è stato: 'Quando eravate più piccole avete fatto la cacca anche voi ovunque e mi avete picchiata più volte per i vostri capricci, quindi ora cercate di darmi una mano dentro casa'. I miei figli soffrono di cinetosi (un disturbo neurologico, ndr) quando siamo in viaggio in auto, in treno, in aereo, ogni volta che si esce, è sempre la stessa storia, fanno capricci». «A volte quando capitano queste cose mi viene da ridere ma ho bisogno che siano collaborative, non sono una 'brutta mamma', come spesso mi definiscono», ha infine aggiunto.