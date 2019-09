Victoria Beckham non porta mai biancheria sexy

LONDRA - Victoria Beckham ha rivelato di non usare più tanga ormai da molti anni. La stilista ha raccontato che spesso le viene chiesto se indossa biancheria intima di "Victoria's Secret", ma a lei quel tipo di lingerie non piace affatto.

Durante un'intervista rilasciata al "Telegraph" poco prima della sua recente sfilata in occasione della London Fashion Week, ha spiegato: «Non ho nulla di "Victoria's Secret". Non immaginate nemmeno quante siano le persone che mi pongono questa domanda. Ma io non metto tanga ormai da molti anni».

Victoria ha poi detto che secondo lei la sensualità non ha niente a che fare con la biancheria intima o il vestito che si indossa. «Penso che una persona possa essere sexy anche senza indossare abiti succinti e molto corti. Il comfort e la naturalezza con sui si indossa un capo sono una parte importante della propria sensualità», ha aggiunto.

La 45enne, che è sposata ormai da 20 anni con David Beckham, in una precedente intervista aveva parlato del suo rapporto con l'ex calciatore e lo aveva definito «un marito eccezionale». «David è un marito eccezionale, un papà fantastico e un collega di lavoro incredibile. Non potrei desiderare nessun altro se non lui. Mi sostiene davvero in tutto quello che faccio», aveva raccontato.