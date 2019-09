Adriana Volpe ancora contro Magalli: «Ecco perché gli stavo antipatica»

ROMA - Adriana Volpe, ospite di "Verissimo", programma condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale5, è tornata a parlare della querelle, mai veramente sopita, con Giancarlo Magalli.

La conduttrice ha lavorato a fianco del noto conduttore Rai per ben otto anni, fino al 2017, nella trasmissione "I Fatti Vostri". «In questi vent'anni ho avuto l'opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino», ha raccontato la 46enne durante l'intervista. «Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare», ha aggiunto.

Adriana ha poi rivelato di pensare di non essere mai stata simpatica a Giancarlo e ha spiegato che secondo lei il collega l'ha sempre tenuta a distanza per non farsi rubare visibilità in onda. «Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi», ha concluso.