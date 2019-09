Georgette risponde alle critiche: «Non l'ho fatto per business»

ROMA - Georgette Polizzi ha risposto ad alcuni utenti di Instagram che l'hanno accusata di aver strumentalizzato il suo matrimonio per averne un ritorno economico grazie alle collaborazioni con alcuni sponsor.

L'ex protagonista di "Temptation Island", che lo scorso 15 settembre ha sposato il fidanzato Davide Tresse, ha fatto sapere: «Non pensavo di dovermi trovare a fare queste Storie così tristi però le faccio. Sto leggendo alcuni commenti sotto il post che ho pubblicato e mi fate una tristezza infinita perché il mio matrimonio me lo sono pagato da sola con i miei risparmi, ed è costato un patrimonio perché volevo che fosse il giorno più bello della mia vita e così è stato». «Ho lavorato come un cane per mettere da parte i soldi per sposarmi in maniera strepitosa, se volete vi faccio vedere anche le fatture, ma non meritate altre spiegazioni perché siete gli stessi che in passato mi avete accusato di non essere realmente malata di sclerosi multipla e avete detto che faccio finta», ha aggiunto visibilmente alterata la 36enne.

Georgette ha poi spiegato che la copertina del settimanale Spy, che nel nuovo numero in edicola mostra proprio la cerimonia dello scorso weekend, le è stata regalata dal suo amico giornalista Gabriele Parpiglia. «Gabriele mi ha fatto questo regalo perché da giornalista e amico ha voluto condividere il giorno più bello della mia vita! A differenza vostra, lui sa che vita di m***a ho avuto e ha voluto farmi provare questa emozione», ha affermato.

«Voi volete vedere il marcio sempre in tutto ma non è così, non ho avuto ritorni economici. I social quando accadono queste cose mi fanno pena e io andrò a bloccare tutti quei commenti di chi parlerà male del mio giorno più bello in assoluto», ha concluso.