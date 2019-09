Anna Falchi si sente ancora una sex symbol: «Finché il fisico regge...»

ROMA - Anna Falchi, ospite nello studio di "Storie Italiane", programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno, ha parlato del suo rapporto con i social e di come ancora oggi molti la definiscano un sex symbol. «Un po' di critiche ci stanno. Non ho hater. Mi piace compiacermi, per qualche like in più. Instagram lo uso come una vetrina, mi autopromuovo», ha spiegato l'attrice durante l'intervista.

La 47enne ha poi ammesso di sentirsi lusingata dai complimenti che le vengono rivolti dai suoi fan e ha rivelato di sentirsi ancora una donna sensuale grazie al suo fisico che glielo permette. «Sono stata sempre considerata un sex symbol. Finché mi regge il fisico ne approfitto», ha aggiunto. Anna, che è mamma di Alyssa, nata nel 2010 dalla relazione con l'ex compagno Denny Montesi, ha raccontato di avere un legame molto forte con la figlia. «Ha quasi nove anni. E' una signorina a tutti gli effetti. E' molto saggia, giudiziosa. Siamo già complici, amiche, facciamo tutto assieme. Condividiamo tante esperienze. Mi dà anche lezioni di vita, mi dà quelle parole di conforto al momento giusto», ha continuato.

La Falchi in una precedente intervista aveva rivelato di dover lavorare per mantenere la figlia. «Faccio molto la mamma. Però, a differenza di certe colleghe che dicono 'ho smesso per dedicarmi a mia figlia', io non ho mai potuto fermarmi. Prima lavoravo per ambizione, ora lavoro per guadagnare, cercando di mantenere una dignità artistica», aveva dichiarato.