Francesco Chiofalo sulla ex Antonella: «Mi odia»

ROMA - Francesco Chiofalo, che alcuni giorni fa ha avuto modo di parlare con l'ormai ex fidanzata Antonella Fiordelisi, ha raccontato che tra i due non c'è stato nessun tipo di chiarimento. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha infatti rivelato che la salernitana non ne vuole più sapere di lui e che gli ha addirittura augurato la morte.

«Se lo chiedete a lei, sicuramente vi dirà di sì che ci siamo parlati. Se per lei parlare significa inveire, in*****ta nera, con una persona, senza dare il modo di rispondere, allora sì, abbiamo parlato; se lo chiedete a me: no, non siamo riusciti a parlare», ha fatto sapere in alcuni video pubblicati nelle sue Instagram Stories. «Ho fatto a mala pena in tempo a salutarla perché lei era molto impegnata a rendermi partecipe delle costruttive valutazioni che aveva fatto su di me come persona», ha aggiunto.

Il personal trainer romano ha poi affermato di essere rimasto profondamente ferito dalle parole dell'ex. «Mi ha detto che sono una testa di c***o, che mi odia, che non mi vuole più vedere, che non mi devo far più vedere, che devo andare a morire ammazzato, che faccio schifo, mi odia. Non si è parlato di tanti altri argomenti...», ha continuato. «Non so più cosa fare, ci ho anche dormito col sacco a pelo sotto casa sua. Non mi sono rasserenato... forse un pochino, ma sto male», ha concluso.