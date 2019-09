Rosa Perrotta rivela il suo trucco post-parto: «Uso la panciera»

ROMA - Rosa Perrotta, che solo due mesi fa è diventata mamma del piccolo Domenico, frutto dall'amore con il compagno Pietro Tartaglione, ha rivelato di non aver ancora recuperato pienamente la forma fisica preparto e di usare spesso la panciera.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne" ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dai suoi fan su Instagram e a chi le ha chiesto qualche consiglio su come perdere peso dopo il parto ha detto: «Ci vuole innanzi tutto un'alimentazione sana, anche perché quello che voi mangiate poi è la stessa cosa che mangia vostro figlio. L'allattamento mi ha aiutato tanto a sgonfiarmi ma ovviamente ho ancora tutti i tessuti molto morbidi anche a causa del cesareo». «Io uso la panciera come mi ha consigliato il mio medico. È molto stretta, strettissima e va usata almeno per 30 giorni, ma tranquille ragazze ci vuole tempo prima di tornare come prima, anche perché bisogna fare attività fisica», ha aggiunto la 27enne.

La bella partenopea ha poi raccontato di essere stata molto male e di aver avuto addirittura un crollo psicologico dopo la nascita di suo figlio. «Il cesareo? L'operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera. Io ho vomitato due volte mentre mi operavano. La forza di reagire te la dà l'istinto materno di abbracciarlo», ha fatto sapere. «Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi. Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l'aria. Ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo, perché pretendo sempre di stare al massimo», ha concluso Rosa.