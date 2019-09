Victoria Beckham loda Meghan Markle

LONDRA - Victoria Beckham ha lodato Meghan Markle. La stilista 45enne è una grande fan della Duchessa del Sussex e ha partecipato anche al suo matrimonio nel maggio del 2018. Adesso ha tessuto le lodi dell'amica per essere una persona che cerca di portare gentilezza nel mondo.

Al magazine Glamour ha detto: «Ho sempre sostenuto l'importanza di accettarsi per quello che si è, di supportare gli altri, di non giudicare e di trattare tutti come si vorrebbe essere trattati. Queste sono le cose fondamentali. Supportare le altre donne è la cosa più importante. Mi è piaciuto molto quello che Meghan Markle ha detto ai British Fashion Awards, che una volta era di moda essere cattivi e oggi è invece meglio essere gentili. La gentilezza è sempre stata al centro del Girl Power».

Victoria ritiene anche che essere gentili con sé stessi è importante tanto quanto esserlo con gli altri. «C'è qualcosa di molto liberatorio nell'aver trovato la giusta confidenza in me stessa a 45 anni. Mi sento sicura di me. Voglio che tutti provino la sensazione di essere la versione migliore di sé stessi. Che si prendano cura di quello che hanno. Vorrei che tutti si sentissero a proprio agio con sé stessi. Io ho le rughe e va benissimo così!», ha aggiunto.