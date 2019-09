Ilary Blasi in tv con il nuovo "Giochi Senza Frontiere": «Un sogno»

ROMA - Ilary Blasi, che questa sera tornerà in tv con il programma "Eurogames", in onda in prima serata su Canale5, di cui è conduttrice insieme all'amico e collega Alvin, ha rivelato di aver sempre desiderato di poter essere al timone di uno show ispirato a "Giochi Senza Frontiere", famosissima trasmissione degli anni '90.



«Ho voluto fortemente questo gioco. Mi prendo tutte le responsabilità", ha affermato la Blasi durante la conferenza stampa di presentazione a Milano. "Credo molto in questo progetto. In questa televisione di arringhe e litigate, mi piaceva l'idea di riportare la televisione degli anni '80 e ' 90 che può sembrare obsoleta ma io trovo moderna», ha spiegato.



La 38enne ha poi voluto ringraziare Mediaset per averle permesso di realizzare questo sogno. «Io e Alvin ci divertiamo. I veri protagonisti sono le nazioni. C'è un grande lavoro di regia. Ringrazio Mediaset per aver esaudito questo mio desiderio», ha aggiunto. A chi le ha poi chiesto se abbia mai pensato di poter fare qualcosa in tv insieme all'amica Silvia Toffanin, Ilary ha risposto: «Siamo amiche, abbiamo una certa confidenza. Mi dimentico delle telecamere. Non c'è un progetto concreto ma ne parleremo. Mai dire mai».



Durante la conferenza è poi intervenuto Alvin, anche lui particolarmente entusiasta di questa nuova avventura lavorativa. «E' un nuovo format. Credo che la leggerezza che tanto ci piace si è impigrita negli anni. È una grande festa senza confini, è una produzione pazzesca. Ci rende orgogliosi e felici», ha concluso.