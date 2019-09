Taylor Swift farà la mega-coach a The Voice

NEW YORK - Taylor Swift ha pianto già un paio di volte da quando è diventata "mega coach" nel programma 'The Voice'. La cantante è nella 17esima edizione del talent show, che debutterà il prossimo 23 settembre sul canale americano NBC, e aiuterà i concorrenti a migliorare le proprie performance. Alcune esibizioni l'hanno già emozionata tantissimo, portandola alle lacrime.



La coach Kelly Clerkson ha spiegato al magazine 'People': «Lei tiene molto agli artisti, e questa è la cosa che ho amato di più nel collaborare con lei per la prima volta. Mi piace che ci crede e si spende. Ha pianto già un paio di volte. Era davvero coinvolta».

La Clarkson non è l'unica ad essere rimasta colpita dal comportamento di Taylor, visto che anche Gwen Stefani, che prenderà il posto di Adam Levine come coach, ritiene che l'aiuto che la Swift potrà dare ai partecipanti è immenso.



«In questo show si è sempre alla ricerca di cantanti super talentuosi che hanno delle voci grandiose. Ma secondo me il punto di forza di Taylor è più nella scrittura, e credo sia lo stesso anche per me, quindi penso che siamo entrate subito in sintonia. Lei ha tantissimo da offrire, tantissimi consigli da dare. E' davvero unico quello che è riuscita a raggiungere», ha fatto sapere.