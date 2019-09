Alba Parietti su Denny Mendez: «Dissi un'enorme cavolata, ma non sono razzista»

ROMA - Alba Parietti, ospite di "Detto Fatto", programma condotto da Bianca Guaccero su Raidue, ha rivelato di essere stata allontanata dalla giuria di Miss Italia per aver rilasciato alcune dichiarazioni a sfondo razzista nei confronti della vincitrice dell'edizione del 1996 Denny Mendez. Quando la Guaccero le ha chiesto se c'è qualcosa di cui si è pentita, ha risposto: «Più che pentita ci ho ripensato e ho pensato di aver detto delle grosse cavolate. Capita delle volte che nell'enfasi uno non ragiona abbastanza su quello che dice. L'unica cosa che si può fare in certe circostanze è scusarsi. Non riflettendo bene affermai che Denny Mendez non poteva essere rappresentativa come bellezza per l'Italia».

«Per quello che dissi venni addirittura espulsa dalla giuria di Miss Italia. Secondo me è stato un provvedimento ingiusto perché io sono stata tutto tranne che razzista, però in quel caso ho detto davvero una grandissima fesseria, enorme», ha spiegato. «Fui punita duramente e poi salvata in extremis dal grande Fabrizio Frizzi e poi anche da Giancarlo Magalli che mi hanno sempre voluto molto bene», ha continuato Alba.

La 58enne ha però aggiunto di essersi poi scusata con la Mendez. «È stata sicuramente la più grande cretinata che io abbia mai detto nel corso dei miei quarant'anni di carriera. E bisogna saper dire: 'Ho sbagliato'», ha concluso.