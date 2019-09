Kim Kardashian, ecco quale malattia ha davvero

LOS ANGELES - A Kim Kardashian è stata diagnosticata l'artrite psoriasica, una malattia infiammatoria. La reality star recentemente è risultata positiva agli anticorpi per il lupus eritematoso sistemico dopo aver provato forti dolori alle mani, ma dopo essersi sottoposta agli ultrasuoni ha avuto una diagnosi più approfondita. I dottori sono stati in grado di stabilire che soffre di un disturbo delle articolazioni, derivato dalla psoriasi, problema della pelle che ha da tempo.

In alcune scene andate in onda durante l'ultimo episodio dello show di famiglia, il suo medico le spiega: «Prima di tutto, se avessi avuto davvero il lupus, l'avremmo potuto rilevare. Ma no, non hai né il lupus né l'artrite reumatoide. Quindi ti puoi rassicurare. Probabilmente hai l'artrite psoriasica, la psoriasi va e viene. In questo momento per esempio non ce l'hai».

Kim ha ammesso di essersi sentita davvero sollevata per il fatto che i suoi problemi non sono così gravi come sembravano essere ed è sicura di riuscire a tenere sotto controllo i sintomi in futuro. «Il dolore va e viene, ma posso gestirlo. Questa difficoltà non mi fermerà di certo», ha fatto sapere.