Shalpy dice no al Grande Fratello Vip: «Mi hanno offerto una miseria»

ROMA - Shalpy, nome d'arte di Giovanni Scialpi, si è lasciato andare a un duro sfogo contro il "Grande Fratello Vip" e ha rivelato di stare pensando di rifiutare la proposta di partecipare alla prossima edizione del reality show di Canale5 perché gli è stato offerto un cachet che ritiene troppo basso. «Ciao ragazzi ormai è quasi ufficiale, quasi, dirò di no al Grande Fratello perché ovviamente mi hanno offerto il minimo, quello che si dà agli sconosciuti», ha affermato l'artista in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. «Mentre so che trattano compensi da capogiro, evidentemente per il Grande Fratello Vip non valgo un granché», ha aggiunto visibilmente infastidito il 57enne.

Il cantante, che in passato ha già preso parte ad altri reality, tra cui "Music Farm", nel 2013, e "Pechino Express", nel 2015, ha quindi lanciato una provocazione alla produzione del programma che quest'anno sarà condotto da Alfonso Signorini dopo l'addio di Ilary Blasi. «La prossima volta appena mi chiedono di fare il Grande Fratello corro in clinica, mi metto due belle te**e, una quinta, mi sposo o Al Bano o qualcuno di famoso, mi faccio anche la fi***tta, così almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet», ha concluso con un pizzico d'ironia.