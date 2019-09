Cristiano Ronaldo: «Se sposerò Georgina? Questo è sicuro»

LONDRA - Cristiano Ronaldo ha in programma di sposare la fidanzata Georgina Rodriguez. Il calciatore 34enne, che ha tre figli nati grazie all'aiuto di una madre surrogata, ovvero il primogenito Cristiano Jr. e i gemelli Eva e Mateo, e anche un'altra figlia, Alana Martina, avuta proprio con Georgina, ha rivelato di voler giurare amore eterno alla modella 25enne.



In un'intervista rilasciata al conduttore tv inglese Piers Morgan ha spiegato: «Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo. E' anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no». «La nostra relazione è perfetta. Lei per me è anche un'amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me».



Georgina e Cristiano sono una coppia dal 2016 e recentemente la mora spagnola ha detto che tra loro c'è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ha spiegato: «Il nostro primo incontro è stato da Gucci, dove io lavoravo come commessa. Qualche giorno dopo ci siamo incontrati all'evento di un altro brand. E lì abbiamo potuto parlare in un ambiente più rilassato. Per entrambi è stato un colpo di fulmine».



Georgina ha però ammesso che essere la compagna di uno dei calciatori più famosi del mondo, se non il più famoso, non è sempre facile. «Essere la partner di qualcuno così celebre non è semplice, ma non lo cambierei per niente al mondo. Quello che provo per lui è più forte di tutto, più forte di questa enorme pressione mediatica», ha aggiunto.