Kasia Smutiniak si è sposata a sorpresa con Domenico Procacci

ROMA - Nessuno se lo aspettava: nel weekend Kasia Smutniak ha sposato il compagno Domenico Procacci con una cerimonia a sorpresa. L'attrice ha detto 'sì' al produttore nella villa di Formello, alle porte di Roma, dove la coppia vive da anni.



Per evitare che sui giornali trapelasse la notizia dei preparativi per il grande giorno, l'interprete di origini polacche ha usato un escamotage per far arrivare nella campagna romana i parenti e gli amici. Li ha infatti invitati per festeggiare il suo 40esimo compleanno, ma una volta arrivati gli ospiti hanno capito che invece avrebbero assistito alle nozze di Kasia e Domenico.



La coppia, che è insieme da quasi nove anni, ha scelto una cerimonia molto semplice, dal sapore un po' bucolico e un po' hippie. Nell'unico scatto trapelato sui social, la Smutniak appare con un abito bianco e una coroncina di fiori sulla testa, mentre Procacci sembra aver optato per un look più classico. Tra gli altri invitati c'erano anche Luciano Ligabue con la moglie Barbara Pozzo e il regista Ferzan Ozpetek, carissimo amico di Kasia che è stato anche testimone della sposa.



I due hanno già un figlio insieme, il piccolo Leone, che ha 5 anni, mentre dall'unione con Pietro Taricone, tragicamente scomparso nel 2010, Kasia ha avuto anche una figlia, Sophie, che oggi ha 15 anni.