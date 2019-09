A quanto pare Liam Gallagher è ossessionato dall'igiene orale

LONDRA - Liam Gallagher ha rivelato di essere ossessionato dalla pulizia dentale e ha ammesso di portare sempre con sé uno spazzolino quando esce di casa in modo da potersi lavare i denti ogni volta che ne sente il bisogno.



Il cantante ha confidato di tenere davvero molto all'igiene orale perché vuole che il suo sorriso risulti sempre bianchissimo e perfetto, soprattutto se dovesse incontrare qualche fan per strada e dovesse essere costretto a fermarsi per scattarsi qualche selfie.



Durante un'intervista rilasciata al tabloid "The Sun" ha detto: «Mi lavo costantemente i denti. Ogni volta che mi ritrovo davanti a uno spazzolino da denti colgo l'occasione per dare una pulitina al mio sorriso e ne porto sempre uno di riserva quando sono in giro».

«Una volta che sono andato a vedere la partita tra il City e l'Arsenal l'addetto alla sicurezza mi ha perquisito e mi ha chiesto a cosa mi servisse lo spazzolino. Io gli ho risposto che a me piace bere vino rosso durante le partite e che quindi per non rischiare di macchiare i denti me lo porto sempre dietro così posso lavarmeli», ha aggiunto l'artista 46enne. «E' importante avere un sorriso splendente soprattutto se incontri fan che ti chiedono selfie», ha poi concluso la pop star.