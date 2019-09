Orlando Bloom: «Maledetta dislessia, ho perso occasioni irripetibili»

LOS ANGELES - Orlando Bloom ha raccontato di aver rifiutato l'offerta di apparire come ospite nel famosissimo programma americano "Saturday Night Live" a causa dei suoi problemi di dislessia. L'attore aveva paura di non riuscire a pronunciare correttamente le battute che avrebbe dovuto leggere in diretta durante la trasmissione.



Alla star di Hollywood era stato infatti proposto di prendere parte ad alcuni sketch comici, ma Orlando declinò l'invito. «Ho rifiutato in parte per i miei problemi di dislessia ma anche per la forte pressione mediatica che ho avuto subito dopo il successo de 'I Pirati dei Caraibi' e 'Il Signore degli Anelli'. Non mi sono sentito all'altezza», ha rivelato il 42enne.



«La realtà è che devi essere in grado di gestire la situazione per quanto problematica, ma soprattutto devi essere consapevole di quello che stai facendo. È come se ti trovassi in un'auto in fiamme con indosso la tuta ignifuga e tutte le protezioni possibili, sei consapevole di stare su una macchina che va a fuoco, ma sei sicuro perché sai di avere tutto quello di cui hai bisogno e un team lì fuori pronto ad aiutarti se ci dovessero essere problemi», ha aggiunto.



Il futuro marito di Katy Perry durante un'intervista con Howard Stern ha poi ammesso che se potesse tornare indietro non si farebbe più sfuggire l'occasione di partecipare allo show: «Oggi il mio consiglio sarebbe di vivere e godersi la vita. Di vivere a pieno quello che stai facendo e di assaporare ogni momento, ogni cosa anche quella più piccola che accade nel quotidiano e ci fa stare bene».