Antonella Clerici piange in tv: «Mi manca lavorare»

MILANO - Antonella Clerici ha rivelato di sentire già la mancanza del suo lavoro in tv e ha detto di pensare che le sia stato tolto in maniera ingiusta.

«Mi manca un po' la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti», ha raccontato la conduttrice durante un'intervista rilasciata a "Verissimo", programma condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale5.

La Clerici non è poi riuscita a trattenere le lacrime e ha aggiunto: «Alla fine però ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee che quando ero presa con la frenesia della vita televisiva non mi venivano. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure».

La 56enne ha infine spiegato quali sono secondo lei i motivi che hanno spinto la Rai a non affidarle programmi di peso. «La Rai è un'azienda che amo molto. Sono 34 anni che sono lì e negli anni si avvicendano spesso tante persone, e non puoi piacere a tutti. Arriva magari un direttore che ama di più altre persone, che cerca un po' di metterti nell'angolo, è normale», ha affermato. «Cosa penso? Non è che vedo fenomeni. La mia esperienza secondo me è ancora molto importante. Anche perché io non chiedevo molto. Ho chiesto solo di fare le cose che già facevo. Mi ero già tolta dal quotidiano. C'è stato tutto questo gran caos per delle banalità, per dei dispetti», ha concluso Antonella.