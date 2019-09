Anna Pattinelli crolla: pianto di gelosia per il fidanzato Stefano

ROMA - Anna Pettinelli è scoppiata a piangere. La speaker radiofonica sta accusando i primi colpi sotto le telecamere di 'Temptation Island Vip', il reality a cui sta partecipando insieme al fidanzato Stefano Macchi. Dopo aver visto un video in cui il compagno le è apparso fin troppo interessato a una delle tentatrici dello show, la bionda di origini livornesi non ha retto alle emozioni e si è lasciata andare ad un pianto di gelosia.

La clip in cui impreca contro Stefano è stata condivisa sui canali social della trasmissione di Canale5 per lanciare la prossima puntata dello show che andrà in onda all'inizio della prossima settimana. «A lui adesso gliene piace un'altra... È uno str***o, un cog****e...», dice la Pettinelli mentre con un lenzuolo cerca di coprire il viso e le emozioni negative che sta provando. Le sue nuove amiche cercano di sdrammatizzare la situazione. «Sei una gelosona!», afferma Nathaly Caldonazzo. Poi Serena Enardu ci scherza su: «Dai, è solo molto più giovane e simpatica di te (parla della tentatrice, ndr). Che vuoi farci?».

La coppia formata da Anna e Stefano è una di quelle che ha incuriosito di più il pubblico principalmente per la grande differenza d'età. Lei ha infatti 62 anni, mentre lui ne ha 44. Fino ad oggi quei 18 anni di differenza non hanno pesato molto sulla coppia. Ora, all'interno del programma, sembrano stare creando qualche difficoltà in più...