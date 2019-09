Addio tra Kikó Nalli e Ambra Lombardo, c'è la conferma ufficiale 

ROMA - È arrivata al capolinea la storia d'amore tra Kikó Nalli e Ambra Lombardo. I due, che si sono conosciuti durante l'ultima edizione del "Grande Fratello", hanno confermato la notizia della loro rottura tramite alcuni post pubblicati sui rispettivi profili social.

Stando a quanto ha detto il direttore del settimanale "Nuovo" Riccardo Signoretti, la relazione tra i due sarebbe finita a causa di profonde incomprensioni caratteriali. «Ciao a tutti. Ci sono dei momenti in cui non è che non vuoi parlare o non vuoi rispondere, ma hai bisogno di riflettere, momenti che devi rispettare e in cui devi essere rispettato. Questo è un momento dove non ho voglia di parlare, ma ho voglia di capire e di tirare le somme di tante cose», ha fatto sapere l'ex marito di Tina Cipollari tramite un video pubblicato su Instagram. «Ah, dimenticavo... sono serenissimo. Daje!», ha poi aggiunto.

Non è tardato ad arrivare anche il post della Lombardo, che poco dopo la clip condivisa da Nalli ha scritto: «Bisognerebbe imparare ad ascoltare col cuore, a guardare con la mente, a sentire a pelle, a tastare a naso, ad odorare a vista e a usare tutti i sensi. Ma, più di tutti, il buon senso!».