Per ora Kate Hudson non si sposa

LOS ANGELES - Kate Hudson non ha intenzione di sposare Danny Fujikawa nel futuro prossimo. L'attrice, che è già stata sposata con Chris Robinson ed è stata ad un passo dal 'sì' anche con Matt Bellamy, ha recentemente rivelato di aver parlato della possibilità di mettere la fede al dito con il compagno, ma ora ha voluto chiarire di non avere alcuna fretta di andare all'altare.

La star 40enne, che conosce Danny da oltre dieci anni, ma che ha intrapreso una relazione con lui solo nel 2017, ha spiegato a 'Entertainment Tonight': «Santo cielo no! No, non ci penso. Specialmente dopo che ti sei già sposata una ci vuoi riflettere bene. È un gran lavoro... lo amo, ma non lo sposerò sicuramente a breve».

Meno di un anno fa la coppia ha dato il benvenuto al mondo ad una bambina, Rani, 11 mesi, e non molto tempo fa Kate ha fatto sapere che le nozze potrebbero rappresentare qualcosa di importante per lei e Danny. Quando le era stato chiesto se avesse intenzione di giurare amore eterno alla sua dolce metà, ha risposto: «Il matrimonio non è un biglietto della lotteria, non è che risolverà tutti i problemi di un rapporto. Ma detto da qualcuno che l'ha vissuto... nonostante l'esperienza e gli errori, penso che il simbolismo del matrimonio, l'impegno, è più importante per i bambini di quello che a volte pensiamo».