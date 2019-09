Naso nuovo per Giulia Cavaglia: «Ho fatto un rinofiller»

ROMA - L'ex tronista di 'Uomini e Donne' Giulia Cavaglia ha un naso nuovo. La bella 24enne però non ha avuto bisogno del bisturi per ottenere un profilo più dolce, ma si è rivolta ad un medico estetico che le ha fatto un rinofiller. Si tratta di una procedura che prevede l'utilizzo di una sostanza che iniettata nei punti giusti rende il naso più omogeneo e gradevole alla vista. Giulia sul suo profilo Instagram ha mostrato la foto del prima e del dopo ai suoi follower che le chiedevano di poter vedere bene la differenza.

«Mi state chiedendo del naso. Qualsiasi domanda abbiate dovete farla al sito della clinica, ma volevo dire che non ho fatto un intervento di rinoplastica, ma ho fatto un rinofiller. È un intervento non chirurgico che dura 3 o 4 minuti, sono delle piccole punturine che fanno sopra al naso in modo da renderlo più omogeneo», ha spiegato in alcune Stories. Il risultato, anche se molto buono, non durerà però per sempre. «Non è permanente, dopo un po' si riassorbe, dopo un annetto circa va rifatto», ha aggiunto.

Per fortuna almeno il dolore non è intenso: «Posso però dirvi che non fa male. È come fare un'anestesia dal dentista, quindi alla fine è una cosa sopportabile».