Selvaggia Roma attacca l'ex Francesco Chiofalo: «Mi ha picchiata 30mila volte»

ROMA - Selvaggia Roma è tornata ad attaccare l'ex fidanzato Francesco Chiofalo ribadendo il fatto di essere stata picchiata più volte dal personal trainer romano. L'ex protagonista di "Temptation Island" ha raccontato che il 30enne avrebbe alzato le mani anche su un suo caro amico che era intervenuto per sedare una loro discussione. «Lui ha messo le mani addosso anche al mio amico Vincent. Perché dovete sapere che lui è un manesco. Io non ho mai detto nulla, ma le volte che anche a me ha messo le mani addosso sono state tante, 20.000? 30.000?», ha scritto Selvaggia in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Parlando con il settimanale "Nuovo Tv" la 29enne ha anche accusato Chiofalo di aver strumentalizzato l'intervento subito per rimuovere un tumore al cervello per averne un ritorno economico. «Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell'operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è molto irrispettoso nei confronti delle persone che muoiono davvero», ha spiegato Selvaggia.

«Parlo di una persona che non fa altro che giocarci su una questione del genere. Un angioma benigno non è morte. E la cosa più schifosa è aver fatto Storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questo caso. Non avendo rispetto per le persone che sono morte e che hanno un tumore e non sanno davvero se vivranno oppure no», ha poi aggiunto.