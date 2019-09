Alba Parietti: «Gli uomini mi lasciano per disperazione»

ROMA - Alba Parietti, ospite di "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Raiuno, ha rivelato di pensare di non essere stata mai tradita, ma ha anche detto che spesso è stata lasciata per "disperazione". "Non penso di essere stata tradita, se posso essere sincera gli uomini mi hanno sempre lasciata per disperazione o per stress, ma non è mai capitato che mi lasciassero per un'altra donna", ha affermato l'opinionista durante l'intervista con la Balivo. "Dopo di me in genere prendevano una minestrina e andavano in un convento a espiare. Quasi quasi forse sceglievano un altro uomo ma mai più un'altra donna. Della serie, finita con me dicevano: 'Basta!'. Come mia madre che quando le chiedevano perché non ha avuto altre figlie lei rispondeva che non ce l'avrebbe potuta fare", ha continuato con un pizzico d'ironia Alba.

Qualche tempo fa in un'altra intervista, questa rilasciata al programma radiofonico "I Lunatici", la 57enne aveva raccontato che le è capitato che alcune amiche le provassero a rubare il fidanzato. "In tutta la mia vita non ho fatto nulla agli altri che non avrei accettato fosse fatto a me. Può capitare di fare del male involontariamente, ma una cosa subdola non l'ho mai fatta", aveva confidato. "Invece a me le amiche hanno spesso provato a rubare il compagno. E io le ho anche perdonate. Anche perché loro ci hanno provato con i miei uomini, ma non ci sono riuscite", aveva aggiunto.