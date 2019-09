Gennaro Lillio attacca Francesca De André: «I suoi sentimenti verso di me non erano veri»

ROMA - Gennaro Lillio è tornato a parlare della fine della relazione con Francesca De André. I due si sono conosciuti durante l'ultima edizione del "Grande Fratello", dove è nata una passionale storia d'amore dopo la fine del rapporto tra la nipote del Faber e il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Il modello partenopeo, ospite durante la prima puntata della nuova stagione di "Pomeriggio Cinque", ha rivelato che secondo lui i sentimenti di Francesca non sono mai stati genuini, come invece sono stati i suoi. «Tra noi è finita agli inizi di agosto, poi lei ha cercato il chiarimento con Giorgio. E ci sono rimasto male, perché c'era stato già e poi era appena finita tra noi. Non so se stanno insieme, ma se è così allora non si dà valore ai sentimenti e alla parola amore. Dire ti amo è importante, ma forse non gli viene dato il giusto peso», ha raccontato Gennaro durante l'intervista con Barbara D'Urso.

«Le auguro il meglio. Le ho voluto davvero bene, i miei sentimenti erano veri, sui suoi ho invece qualche dubbio», ha aggiunto il 27enne. «Le cose hanno preso una piega diversa. Quando non si parla lo stesso linguaggio e si guarda in direzioni diverse la relazione finisce. Noi abbiamo vissuto tanti momenti stupendi, siamo stati benissimo, ma c'erano alti e bassi», ha concluso.