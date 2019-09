Kim Kardashian nel panico: è risultata positiva ai test per il lupus e l'artrite reumatoide 

LOS ANGELES - Kim Kardashian è risultata positiva al test per il lupus eritematoso sistemico. La reality star è scoppiata a piangere durante la prima puntata della nuova stagione dello show di famiglia, andata in onda sul canale 'E!', dopo che il suo dottore le ha detto che ha nel sangue tracce della malattia autoimmune, che porta il sistema immunitario ad attaccare cellule sane dei propri tessuti e organi, e anche dell'artrite reumatoide. Kim si era sottoposta agli esami dopo aver iniziato a sentire dolore ai polsi e una sensazione generale di spossatezza.

La Kardashian, che durante la registrazione dell'episodio era in attesa del figlio Psalm grazie all'aiuto di una madre surrogata, ha spiegato: «Ultimamente i miei polsi hanno iniziato nuovamente a farmi male, ma in un modo diverso da come succedeva prima. Sento che c'è qualcosa nelle mie ossa. Sono davvero spaventatissima. Ho un bambino in arrivo, sto frequentando le lezioni di giurisprudenza. Ti fa davvero paura quando pensi come questa malattia potrebbe cambiare completamente la tua vita». Nel video si sente poi il dottore che le parla attraverso il telefono: «I tuoi anticorpi sono positivi al lupus e all'artrite reumatoide».

Ad ogni modo il medico ha aggiunto che a volte c'è bisogno di esami più approfonditi per poter fare una diagnosi corretta. «Capita che questi screening diano dei falsi positivi», ha continuato. L'uomo ha quindi prescritto a Kim di fare altri esami per poter determinare con certezza se abbia veramente il lupus e l'artrite reumatoide.