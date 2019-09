Stefano De Martino: «Non mi considero un conduttore»

MILANO - Stefano De Martino, che dal prossimo 16 settembre condurrà su Raidue il programma "Stasera tutto è possibile", ha rivelato di stare ancora cercando la sua identità professionale e di non potersi ritenere un conduttore. Il marito di Belen ha infatti preso in mano le redini del programma, che è stato in parte già registrato, solo da qualche settimana, dopo che Amadeus ha lasciato la conduzione dello show per dedicarsi completamente all'organizzazione del prossimo Festival di Sanremo, di cui sarà presentatore. «Lui è un professionista bravissimo, fa questo mestiere da tanti anni, io mi sto avvicinando a questo ruolo, non mi reputo un conduttore», ha raccontato il 29enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni".

«Sto prendendo le misure per trovare una mia maniera. A me piace mischiarmi con il tessuto del programma, mettermi in gioco. Un conduttore deve essere superpartes, io invece sono sempre l'elemento di disturbo», ha spiegato De Martino. Parlando del programma ha poi aggiunto: «Ora siamo nella fase fisica: giochi di lotta, salti, corse. Sono anche un po' stanco. Non ho più il fisico, ho 30 anni e ballo da 20...».

Stefano ha infine escluso la possibilità che la moglie possa fare un'apparizione al suo fianco durante quest'edizione della trasmissione. «Credo di no, anche perché è impegnata con Tu sì che vales. Lavoriamo gli stessi giorni e non ha il dono dell'ubiquità». «Onestamente è bello avere una propria individualità professionale. Non è neanche detto che una coppia funzioni su tutti i programmi. E poi a me piace avere delle cose da raccontare la sera quando si torna a casa», ha concluso.