Christina Aguilera, i suoi figli sono nati per caso 

LOS ANGELES - I figli di Christina Aguilera sono nati per "caso". La cantante ha i piccoli Max, 11 anni, nato dalla relazione con l'ex Jordan Bratman, e la figlia Summer, 5, frutto dell'amore con Matthew Rutler e ha ammesso che nessuno di loro due è stato "programmato" prima di essere concepito perché lei preferisce essere "spontanea" quando si tratta di avere dei bambini.

Parlando con il magazine Haute Living, la 38enne ha spiegato: «La cosa divertente è che anche i bambini che ho avuto non sono stati programmati! Quando si tratta di figli, mi piacere essere spontanea. Quello che l'universo vuole che accada, accadrà. Chissà cosa mi riserva il futuro... Ma per ora non ho intenzione di avere altri bambini».

Sebbene non abbia deciso coscientemente di far spiccare il volo alla cicogna, quando i suoi due piccoli sono nati Christina ha visto la sua vita modificarsi in meglio perché le sue attenzioni si sono spostate da sé stessa. Ha detto: «Quando hai dei figli le tue attenzioni si spostano completamente. In questo mondo tutti navigano in un mare di narcisismo. Quella è la tua priorità. Sei il tuo lavoro, il tuo focus e i tuoi obiettivi. Dopo essere stata una ragazza molto ambiziosa fin da giovanissima, il fatto di avere dei figli ha modificato il mio approccio, non c'ero più solamente io».

«I bambini ti insegnano ad avere pazienza. È un percorso di crescita. È una sfida continua, ma lo è per il meglio», ha concluso.