Anna Safroncik è sfortunata in amore: «Mi è andata sempre male»

ROMA - Anna Safroncik, che è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Raiuno, ha rivelato di essere single e di essere sempre stata sfortunata in amore. L'attrice ha smentito categoricamente i rumor secondo cui quest'estate avrebbe avuto prima un flirt con Matteo Mammì, ex della conduttrice Diletta Leotta, e poi una liaison con Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di "Amici".

«Quest'estate mi hanno fatto fidanzare con tutti, non ci sono riusciti e sono single. Questa è stata una delle estati più tranquille della mia vita. Quest'estate non abbiamo nulla da raccontare, anche perché ho lavorato tanto», ha spiegato durante l'intervista con la Balivo. «Io sono innamorata della vita, ma per ora che non ho un compagno», ha aggiunto la 38enne di origini ucraine.

La Safroncik ha poi confidato di aver sofferto molto per amore in passato e di essere stata male anche quando era lei a lasciare il suo compagno. «Questa gioia dal cuore (l'amore, ndr) mi è stata portata via spesso: tutti i miei amori sono andati male. Quando finisce una storia è sempre difficile. Io ho sempre sofferto in amore, sempre. È sempre stato così», ha concluso Anna.