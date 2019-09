Francesco Chiofalo, altra porta in faccia dall'ex Antonella

ROMA - Francesco Chiofalo dopo alcuni giorni di silenzio è tornato a parlare sul social della fine della sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi e ha fatto sapere che a breve dirà tutta la verità su quanto è accaduto. L'ex protagonista di "Temptation Island" è stato lasciato dalla ormai ex fidanzata casertana dopo che quest'ultima ha scoperto un presunto tradimento da parte sua. «Anche io voglio dire le cose come stanno perché qui sto passando per quello che non sono. Ragazzi non c'è stato nessun tradimento. Io non sono un traditore», ha affermato il 30enne romano in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«È stato omesso un particolare, una cosa importante che capovolge completamente tutta la situazione. Io prima di dirla volevo aspettare di parlare con Antonella, però vedo che questo è praticamente impossibile», ha aggiunto. «A breve farò chiarezza su tutta questa situazione perché sinceramente non mi piace per niente la piega di come stanno andando le cose», ha concluso Chiofalo.

Qualche ora fa Francesco ha anche rivelato di essere andato nuovamente a Salerno con un mazzo di rose e una lettera per l'ex fidanzata e che avrebbe dovuto consegnare entrambe le cose a un'amica di Antonella, che però non si è mai presentata all'appuntamento. «Ho comprato quelle rose a Salerno perché dovevo vedermi con un'amica di Antonella per lasciarle i fiori con una lettera. Purtroppo la sua amica non si è più presentata all'appuntamento in stazione e non ha più risposto a chiamate e messaggi».