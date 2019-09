Giorgio Tambellini vuole tornare con Francesca De André

ROMA - Se il ritorno di fiamma tra Giorgio Tambellini e Francesca De André ci sarà dipenderà solo dalla nipote di Faber. Il 35enne toscano ha infatti pubblicamente dichiarato di amare ancora la 29enne e di voler tornare insieme a lei. Tambellini ha scritto una lettera, pubblicata dal settimanale 'Di Più', per chiederle scusa per tutta la sofferenza che le ha causato e per provare a dare una seconda chance al loro rapporto dopo la fine della relazione tra Francesca e Gennaro Lillio.

«Nonostante i tanti errori che ho fatto, io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato», ha spiegato Giorgio nella missiva. «Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato... Ma con quella ragazza c'è stato solo un bacio», ha poi aggiunto.

Tambellini ha anche detto di non aver mai creduto che tra la sua ex e Lillio, che si sono conosciuti proprio nella Casa di Cinecittà, potesse funzionare. «Più leggevo di voi e più pensavo: "Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?". Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell'allegria, della follia...», ha concluso.