Tina Cipollari a dieta: deve perdere 20 chili entro Natale

ROMA - Tina Cipollari ha iniziato una nuova dieta. La storica opinionista di 'Uomini e Donne' durante la prima puntata della nuova stagione dello show, che andrà in onda a partire da lunedì della prossima settimana, ha accettato di pesarsi davanti a tutti nello studio di Cinecittà. La bilancia ha segnato ben 84 chili. Un po' troppi. Così, per il suo bene, la conduttrice Maria De Filippi ha chiamato un nutrizionista con l'aiuto del quale Tina dovrà perdere ben 20 chili entro Natale.

Si tratta di una sfida davvero difficile: la bionda di Viterbo dovrebbe perdere cinque chili al mese, circa uno a settimana. C'è da tenere poi presente che la Cipollari non ha mai visto i chili di troppo come un problema, anzi si è sempre piaciuta così. Solo qualche tempo fa in tv aveva spiegato: «Io non voglio dimagrire, sono in carne, ho il metabolismo un po' pigro, ma mi vado bene cosìX.

Nessun "provvedimento" è stato preso invece nei confronti dell'altro storico opinionista del programma, Gianni Sperti, anche lui sottoposto alla stessa prova della pesatura. Gianni è salito sulla bilancia dopo Tina. Pesa 75 chili, ma per lui non c'è bisogno di nessuna dieta: vista la sua altezza e la sua prestanza fisica, si tratta di una cifra considerata assolutamente nella norma.