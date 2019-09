Gwen Stefani vorrebbe che Blake Shelton smettesse di mangiare carne

LOS ANGELES - Gwen Stefani, che segue un'alimentazione praticamente vegana, vorrebbe che il compagno Blake Shelton seguisse il suo esempio ed eliminasse definitivamente la carne dalla sua dieta. La cantante sta cercando di convincere il 43enne a mangiare più prodotti di origine vegetale e meno derivati animali per cercare anche di perdere peso. Una fonte vicina alla pop star durante una chiacchierata con la rivista "Globe" ha raccontato: «Gwen gli ha detto che l'unico modo per dimagrire è stare lontano dalla carne e dai carboidrati». «Blake pesa circa 114 chili e deve perdere almeno 9 chili entro la fine dell'estate», ha aggiunto l'insider.

Ed lo stesso cantante country avrebbe ammesso che gli piacerebbe seguire l'esempio di Gwen e abbracciare quindi un regime alimentare più sano, ma fa fatica a tenere il passo con la compagna e a rinunciare ad alcune pietanze a cui è ormai abituato da anni, come hamburger, bistecche e patatine fritte, ma anche alla birra.

Il beninformato ha spiegato: «Blake non riesce proprio a seguire lo stile di vita che Gwen ha adottato negli ultimi due anni. Lei si allena e mangia sano. E non si spiega proprio come faccia a farlo». «Sa che è per il suo bene e deve cominciare a rinunciare al cibo spazzatura e alla birra se vuole stare bene, non solo riguardo la salute ma anche nel rapporto con lei», ha concluso l'insider.