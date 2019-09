Andrea Damante spara a zero sull'ex Giulia De Lellis

ROMA - Andrea Damante ha commentato per la prima volta l'uscita del libro scritto dall'ex fidanzata Giulia De Lellis con Stella Pulpo, in vendita dal prossimo 17 settembre.

L'influencer, in "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", ha rivelato alcuni particolari inediti della sua relazione con l'ex tronsita, tra cui un presunto tradimento subito proprio da Damante. Andrea non sembra però aver gradito quest'operazione editoriale.

«Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l'altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f.....ie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Gente".

Il 29enne ha poi accusato l'ex fidanzata di aver scritto il libro solo per averne un ritorno economico. «Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po' di soldi che proprio non mi appartiene», ha aggiunto. «Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l'anno prossimo», ha concluso.

La De Lellis solo qualche giorno fa ha spiegato che prima di iniziare a scrivere il testo ha avvertito proprio Damante. «Io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere, sono molto corretta», ha fatto sapere.