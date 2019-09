Cristiano Malgioglio "al lavoro" con Paris Hilton

ROMA - Cristiano Malgioglio ha rivelato di stare lavorando a un progetto importante che coinvolgerebbe anche Paris Hilton. "Ho scritto una canzone per Paris Hilton? Può darsi. La vorrei come protagonista del mio prossimo video? Può anche darsi. La incontrerò presto? Forse...... ho parlato con lei ? Top secret", ha scritto il cantante in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'artista ha poi ammesso di adorare l'ereditiera americana perché la ritiene una delle persone più solari e semplici che abbia mai conosciuto durante la sua lunga carriera. "Adoro questa star perché è luminosa, solare, bella e di una semplicità infinita", ha aggiunto Cristiano pubblicando una foto che lo ritrae proprio insieme a Paris. "Ecco... lei sarebbe l'amica ideale di tutti noi perché riesce a conquistarti con la sua gentilezza. Paris I love you", ha concluso Malgioglio.

A confermare il progetto è stata poi la stessa Hilton che è intervenuta sotto al post pubblicato dal 74enne sul social. "I love you", ha commentato la bionda 38enne. In passato Malgioglio è stato protagonista di importanti collaborazioni musicali con artisti come Iva Zanicchi, Roberto Carlos, Marcella Bella e più recentemente con Barbara D'Urso, con cui ha registrato la nuova versione del brano "Dolceamaro".