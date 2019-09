Rosa Perrotta: «Ho allattato e poi sono andata sul red carpet»

VENEZIA - Rosa Perrotta, che l'altra sera ha calcato il red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, ha rivelato di aver allattato il figlio poco prima di attraversare il tappeto rosso della kermesse cinematografica.

L'ex protagonista di "Uomini e Donne", che è mamma del piccolo Domenico, nato due mesi fa dall'amore con Pietro Tartaglione, ha calcato la passerella insieme al compagno ed è stata fotografatissima dai reporter presenti al Festival.

«Emozionante e magico. A chi mi scrive 'Rosa svelaci come si fa', rispondo: ho allattato Dodo un attimo prima di sfilare, sono andata con le occhiaie evidenti anche sotto il make-up, con un abito scollato nonostante il seno non sia più quello di un mese fa, e con i miei chiletti in più. Ma l'ho fatto», ha scritto la 27enne accanto a una foto pubblicata sul suo profilo Instagram in cui appare in Laguna davanti ai flash.

«Nessun segreto: siamo donne e mamme. Possiamo e dobbiamo poter fare tutto senza sentirci giudicate», ha aggiunto la bella partenopea. Rosa recentemente ha voluto anche dimostrare di non preoccuparsi più di tanto dei difetti del suo fisico, messi in evidenza dalla gravidanza, e ha pubblicato una foto in cui mostra cellulite e smagliature, ricevendo una valanga di like.