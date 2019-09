Barbara Di Palma volta pagina dopo 18 anni

ROMA - Barbara Di Palma, storica inviata de "La Vita in Diretta", ha annunciato di aver lasciato il programma di Raiuno dopo ben 18 anni di servizio. "Da lunedì non sarò più inviata de La Vita in Diretta", ha esordito la conduttrice in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. «Nel 2002 è cominciata la mia lunga storia con il programma, diciotto anni vissuti con grande passione e dedizione, ma anche con tanti sacrifici, rinunce e bocconi amari da buttare giù. In tutti questi anni ho imparato a essere chi sono, ho avuto l'opportunità di incontrare persone straordinarie, di entrare in luoghi in cui, da semplice ragazza di paese, non sarei mai potuta entrare», ha aggiunto. «Ho intervistato divi hollywoodiani e raccontato le storie di gente semplice, ho riso e pianto con loro, cercando di portare il mio abbraccio sincero a chi ne aveva bisogno», ha continuato.

La 40enne ha quindi fatto sapere di voler intraprendere una nuova avventura professionale. «Ho imparato tanto, sono cresciuta, ma dopo 18 anni ho deciso di lasciare il 'mio' programma, la mia 'casa' per fare una nuova esperienza, per continuare a crescere e imparare. Cambiare fa paura, ma a volte è necessario. Ci ho pensato tanto, ma alla fine ho deciso», ha spiegato.

Barbara ha così rivelato che da lunedì diventerà uno dei volti di "Storie Italiane", trasmissione condotta da Eleonora Daniele su Raidue, e di essere emozionata come il primo giorno di scuola. «Sono emozionata come il primo giorno di scuola. Domani mattina conoscerò una nuova squadra che spero diventi la mia nuova famiglia. Da lunedì sarò inviata di "Storie Italiane" e il mio nuovo inizio ha il volto di Eleonora Daniele», ha concluso.