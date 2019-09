Daniele Liotti, incidente a cavallo sul set: «Ho rischiato di morire»

ROMA - Daniele Liotti ha rivelato che durante le riprese della quinta stagione di "A un passo dal cielo", fiction di Raiuno, ha rischiato addirittura di morire. L'attore ha raccontato che mentre stava girando una scena a cavallo è stato disarcionato improvvisamente dal quadrupede. «Stavamo girando una scena che veniva ripresa anche da un drone. A un certo punto questo drone si è avvicinato troppo al mio cavallo, che si è spaventato e ha cominciato a girare su se stesso. E io sono caduto», ha spiegato il 48enne durante un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più".

Daniele, che è fortunatamente uscito illeso dall'incidente, ha ammesso di essersi preso un grande spavento, ma di non aver voluto fermare le riprese per non bloccare il lavoro del team. «È stata una caduta terribile: non so neppure come ho fatto a uscirne illeso», ha aggiunto Liotti. «Nonostante lo spavento, mi sono imposto di risalire subito a cavallo perché sapevo che, se non l'avessi fatto, forse non ci sarei risalito mai più. Però avevo le gambe che mi tremavano. Un po' hanno continuato a tremare anche la sera, quando a termine delle riprese sono tornato dalla mia compagna Cristina e da nostra figlia Beatrice, che erano con me sul set», ha concluso.