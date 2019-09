«La mattina appena sveglia bevo collagene»

ROMA - Taylor Mega ha rivelato di avere un'abitudine davvero particolare al mattino. Rispondendo alla domanda di un follower su Instagram ha spiegato che appena si sveglia la prima cosa che fa è bere una fiala di collagene. «La prima cosa che faccio al mattino è bere una fiala di collagente», ha scritto la 25enne in una Story. Dopo la dichiarazione, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è finita nella bufera e qualcuno l'ha anche accusata di fare pubblicità occulta e di incitare i suoi follower a seguire "cattive" abitudini.

«Oggi è nata la polemica perché io stamattina ho scritto che la mattina bevo una fiala di collagene appena sono sveglia. Chiaramente non era una pubblicità, ma mi era stata posta una domanda e io ho semplicemente risposto con quello che faccio abitualmente. Non è una pubblicità ribadisco, se io la mattina decido di bermi la vodka e lo dico qual è il problema?», ha affermato Taylor in un video condiviso sempre sul social.

«Ma si ripiglia sta gente che mi scrive queste cose? Se io decido di mangiarmi un quintale di burro non sto promuovendo una pratica sbagliata, sto dicendo che io lo faccio», ha aggiunto visibilmente alterata. «Io poi ho detto collagene, non ho messo il nome del brand, non ho esposto nessun tag, quindi non ho nemmeno fatto pubblicità a nessuna marca... vi prego potete spiegare a chi non lo sa come si fa l'influencer?», ha concluso con un pizzico d'ironia.