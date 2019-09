Will Smith con Leonardo DiCaprio: insieme per la foresta amazzonica 

LOS ANGELES - Leonardo DiCaprio e Will Smith hanno unito le loro forze per salvare la foresta amazzonica. Allbirds, un'azienda calzaturiera in cui Leonardo ha investito, sta collaborando con il brand di Will, JUST, per creare due edizioni limitate di scarpe il cui ricavato andrà completamente a sostenere l'organizzazione 'Amazon Forest Fund'.

Smith ha spiegato: «C'è solo una Terra e noi abbiamo il dovere di proteggerla. L'Amazzonia brasiliana, la nostra più grande riserva di carbone, brucia ormai da un mese. Noi creiamo i tappi delle bottiglie di JUST proprio con la canna da zucchero proveniente dal Brasile, quindi la quesitone ci è ancora più vicina. Collaborare con aziende che stanno cercando soluzioni per ridurre l'inquinamento è la chiave per il futuro, ed è importante che tutti supportiamo quei brand che danno indietro più di quanto non prendano».

Recentemente lo stesso DiCaprio ha donato ben 5 milioni di dollari per aiutare la salvaguardia della foresta amazzonica, che sta continuando ad andare in fiamme. I fondi finiranno alla sua fondazione, la Earth Alliance, che ha creato insieme ai filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth. Le risorse andranno a sostenere gli sforzi dei partner locali e delle comunità indigene che stanno cercando di mettere in sicurezza il territorio.