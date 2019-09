Reese Witherspoon testimone al processo contro Ryan Phillippe, padre dei suoi figli

LOS ANGELES - Reese Witherspoon è stata chiamata a testimoniare in tribunale nella causa intentata a Ryan Phillippe dall'ex fidanzata.

Elsie Hewitt ha portato davanti al giudice l'attore 44enne, che ha frequentato da aprile a luglio del 2018, per una presunta violenza domestica perpetrata da lui durante una violenta lite. La modella sostiene di essere andata a casa di Ryan con un'amica per riprendersi alcuni oggetti personali, quando è scoppiato un alterco molto violento. Ora ha chiamato proprio l'attrice premio Oscar, che con Phillippe ha avuto due figli, Ava, 19 anni, e Deacon, 15, a testimoniare al processo.

La prima udienza si terrà il prossimo 15 ottobre. Ryan ha provato a fare in modo che la madre dei suoi ragazzi non fosse coinvolta nella questione, ma i suoi avvocati non sono riusciti a evitare che questo avvenisse. I legali avevano sostenuto che sebbene Ryan e Reese abbiano divorziato, sono rimasti in buoni rapporti per il bene dei figli. La natura del loro matrimonio secondo loro non avrebbe nulla a che fare con il processo e potrebbe essere utilizzata in maniera impropria.

Phillippe aveva provato a tenere fuori dal tribunale anche un'altra ex fidanzata chiamata a testimoniare, Paulina Slagter. Ma anche lei potrà andare a fare la sua deposizione. Così ha deciso la corte.