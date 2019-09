Monica Leofreddi vuole tornare in tv, ma non le danno nessun programma da condurre

ROMA - Monica Leofreddi ha confidato che le piacerebbe tornare a lavorare in tv. La conduttrice, che ormai è lontana dal piccolo schermo da quasi due anni dopo aver condotto il programma "Torto o ragione?", dal 2014 al 2017, ha risposto a chi le ha chiesto il motivo di questa sua lunga assenza dalla televisione. «Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete 'manchi dalla tv' oppure 'quando torni con un tuo programma?' Io rispondo sempre 'non dipende da me'», ha fatto sapere la 54enne tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«Lavoro da quando avevo 16 anni, il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita", ha aggiunto. "Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate. Vi ringrazio tutti insieme per l'affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!», ha concluso Monica.

A supportare la giornalista è poi intervenuta un'altra presentatrice che non lavora ormai da qualche tempo, Georgia Luzi, che sotto il post della Leofreddi ha commentato: «Cara Monica resisti, e sappi che anche a me manca la tua professionalità, il tuo essere accogliente e rassicurante, il tuo approccio non invasivo, la tua capacità di sapere raccontare in modo semplice anche le cose più difficili. Creiamo un movimento e fondiamo una nostra tv!».