Luca Onestini torna a mostrare la vitiligine: «Sono tatuaggi della natura»

ROMA - Prima si vergognava di farsi vedere con i pantaloncini, da qualche tempo Luca Onestini ha però accettato la sua vitiligine, che si estende su parte delle gambe e delle braccia, e non se ne vergogna più. Così l'ex gieffino è tornato a parlare del disturbo cutaneo sul social, dove negli ultimi giorni ha postato anche una nuova foto in cui mostra i suoi "tatuaggi della natura", come li chiama lui.

Il 26enne ha voluto condividere il messaggio che gli ha mandato una ragazza. «Buongiorno Luca! Ti avevo scritto qualche tempo fa riguardo la vitiligine che ho anche io e dopo la tua risposta, dopo tutte le tue storie, la tua simpatia, il tuo umorismo, non solo non mi vergogno più di queste chiazze ma, anzi, ne vado fiera! Grazie, grazie, grazie!», le ha scritto qualche giorno fa una follower.

Luca è stato davvero contento di risponderle, sapendo di stare aiutando molte persone. «Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace siate così in tanti ad avere la vitiligine, dall'altro mi fa piacere se posso, in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come 'tatuaggi fatti dalla natura' che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre. Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene», ha concluso Onestini.