Ambra Lombardo costretta a smentire: «Non ho fatto il provino per "Melaverde"»

ROMA - Ambra Lombardo, che la settimana scorsa ha rivelato di aver lasciato il suo lavoro da insegnante nella scuola pubblica per dedicarsi esclusivamente alla carriera nel mondo dello spettacolo, ha smentito i rumour secondo cui sarebbe diventata la nuova conduttrice del noto programma "Melaverde". L'ex professoressa, che è stata protagonista dell'ultima edizione del "Grande Fratello", dove ha intrapreso una relazione amorosa con Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, ha spiegato: «Non è vero. Alcune testate giornalistiche hanno scritto del mio provino per "Melaverde", che io non ho mai sostenuto». «Magari! Non so chi ha scritto una cosa del genere, alcune volte scrivono cose senza nessun fondamento», ha aggiunto in un post pubblicato nelle sue Instagram Stories.

La 33enne in un'intervista rilasciata al settimanale "Di Più" ha poi detto di non volersi precludere nessuna possibilità lavorativa dopo l'esperienza nella trasmissione condotta da Barbara D'Urso. «Mi piacerebbe tanto dimostrare le mie competenze in una trasmissione. Ho lasciato il posto da professoressa per puntare dritta al mondo dello spettacolo e non voglio precludermi alcuna possibilità», ha fatto sapere.

Certo, se le luci dei riflettori non dovessero portarle il successo sperato, è sempre pronta a tornare sui suoi passi: «Poi, se le cose non dovessero andare bene, tornerò nel mondo della scuola. E non sarà una sconfitta, sarà semplicemente riprendere un percorso che ho momentaneamente deciso di sospendere», ha confidato Ambra al magazine.