«Ho avuto un blackout, sono andata in pappa»

VENEZIA - L'ex tronista di "Uomini e Donne" Sonia Lorenzini, che ieri sera ha calcato il red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, ha rivelato di aver avuto un momento di black-out mentre era sul tappeto rosso davanti a centinaia di fotografi. Ad accompagnare Sonia sul carpet c'era il fidanzato Federico Piccinato, conosciuto proprio durante la partecipazione al programma di Maria De FIlippi, ma che ai tempi non scelse preferendogli il suo ex Emanuele Mauti.

«È stato figo, è un'emozione forte. È un'esperienza, come vi ho già detto, unica. Ho avuto tipo 30 secondi di blackout, in cui io non capivo niente, anche se l'avevo già fatto una volta», ha raccontato la 39enne in alcuni video pubblicati nelle Stories sul suo profilo Instagram.

La Lorenzini, che già nel 2017 aveva calcato il red carpet di Venezia, ha poi confidato che l'emozione di percorrere la passarella della famosa kermesse cinematografica è stata la stessa, fortissima, di due anni fa. «Due anni fa ho avuto la stessa paura. Hai così tanta agitazione in quel momento, nel percorrere quella passerella, che non riesci a realizzare bene. Io per esempio vado in pappa. È un sogno, una cosa davvero unica e sfido chiunque a rifiutare», ha infine aggiunto l'influencer 30enne.