Matrimonio "fai da te" per The Rock

HONOLULU - Dwayne 'The Rock' Johnson e la moglie Lauren Hashian non hanno chiesto aiuto a nessun wedding planner per il loro matrimonio segreto celebrato alle Hawaii. Il mese scorso l'attore ha detto 'sì' alla sua dolce metà con un evento privatissimo che si è svolto in una delle location più belle del mondo e adesso ha spiegato che il modo in cui sono riusciti a non far trapelare alcuna notizia all'esterno è stato quello di non ingaggiare nessun consulente.

I due hanno programmato tutto da soli e hanno chiesto aiuto solamente al team di collaboratori che fanno già parte della loro vita. «Per poter avere completa privacy, cosa che era il mio primo obiettivo, non abbiamo ingaggiato nessun wedding planner o consulente esterno. Tutto quello che vedete è stato creato direttamente dal nostro staff o dalla nostra famiglia. Il risultato finale è stato spettacolare e io e Lauren saremo per sempre grati a coloro che ci hanno aiutato in questo giorno speciale», ha spiegato Dwayne.

La stella di Hollywood, che insieme alla moglie ha le figlie Jasmine, 3 anni, e Tiana, 16 mesi, oltre ad un'altra ragazza nata 18 anni fa da una precedente relazione, ha poi ringraziato tutti i parenti per aver partecipato alle celebrazioni della loro unione.