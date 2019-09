Taylor Mega si lamenta: «La mia vita non è così semplice»

MILANO - Taylor Mega, che lo scorso weekend è stata impegnata con alcuni eventi a Catania, dopo essere tornata a casa e si è lasciata andare a un lungo sfogo social, nel quale ha spiegato che la sua vita non è affatto semplice come qualcuno pensa.

«Sono stanca, ho dormito pochissimo. Sono tornata alle cinque di mattina e mi sono svegliata alle undici, domani devo prendere un treno perché ho un red carpet da fare e oggi dovrei andare in palestra perché l'aereo ti gonfia», ha esordito la bionda influencer in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.

«Questo video perché l'ho fatto? Per tutte le persone che pensano che la mia vita sia tutta una passeggiata, semplice, tutta una figata, ma no ragazzi non è così, perché anche il solo fatto di essere sempre perfetta anche se non lo sarò mai per fortuna, ma questa cosa di dover dare sempre un'idea di perfezione o di essere sempre precisa alla lunga ti ammazza psicologicamente», ha aggiunto la 25enne.

«Subentrano un sacco di paturnie, complessi, cose... Magari ti guardi allo specchio e non riesci a guardarti, succede un po' a tutti», ha continuato. Taylor ha infine spiegato di essere riuscita a raggiungere obiettivi importanti contando solo sulle proprie forze. «Tutti i traguardi e tutte le cose che ho raggiunto me le sono conquistate, e vi assicuro che non è mai, mai semplice», ha concluso.