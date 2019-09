Eliana Michelazzo, appello a Pamela Prati: «Torniamo amiche»

ROMA - Eliana Michelazzo non accetta che la sua amicizia con Pamela Prati sia finta. L'ex agente vorrebbe riallacciare i rapporti con la showgirl 60enne, dopo la fine di ogni contatto tra le due seguito al caso del finto matrimonio tra l'ex stella del Bagaglino e l'inesistente Mark Caltagirone, anche per presentarle il suo nuovo fidanzato. Così la 40enne ha preso carta e penna e ha scritto una lettera in cui fa un appello alla Prati, affinché quanto accaduto possa essere dimenticato e si possa ritrovare l'amicizia di un tempo.

«Pamela, ho deciso di scriverti perché da molto tempo non abbiamo contatti e ho bisogno di dirti alcune cose. Dopo momenti davvero difficili, c'è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l'amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta. Perché mi hai allontanato dalla tua vita. Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore», ha scritto Eliana in una lettera pubblicata da 'Di Più'.

«Io e Daniele ci frequentiamo da un paio di mesi, lui ha dieci anni meno di me e fa l'imprenditore, mi piacerebbe tanto fartelo conoscere, parlarti di lui. Perché, Pamela, l'amore esiste, la felicità può bussare di nuovo alla nostra porta. Ed è bello che sia un amore concreto, in carne e ossa, non solo qualcuno dietro un monitor. Ora vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te. Non accetto l'idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri», ha poi concluso la Michelazzo.