Kris Jenner ha un bunker anti-terremoto

LOS ANGELES - Kris Jenner ha rivelato che nella sua casa c'è un bunker attrezzato e pieno di provviste e qualora dovesse verificarsi un terremoto, in modo da potersi mettere al riparo insieme a tutta la sua famiglia. La reality star ha detto che non esiste persona al mondo più preparata di lei nella remota eventualità che la sua città, Los Angeles, venisse colpita da un sisma o da una qualsiasi altra calamità naturale, dato che ha un rifugio che può ospitare tutto il numeroso clan Kardashian. Ha detto: «Sono una scout. Sono la persona più pronta al terremoto che tu possa incontrare. Ho estintori, zaini pieni di provviste. Ho torce e acqua. Ho un vero e proprio bunker».

La 63enne ha poi affermato che se dovesse morire a causa di un terremoto, vuole essere ricordata per il suo impegno nell'essere la migliore mamma per i suoi figli, ovvero Kourtney, Kim, Khloe e Rob Kardashian, e Kendall e Kylie Jenner. Quando le è stato chiesto in che modo vorrebbe essere ricordata, ha infatti fatto sapere: «Voglio essere ricordata per l'impegno che ho messo nel cercare di essere la migliore mamma possibile per i miei figli. Ho cercato ogni giorno della mia vita di essere un bravo genitore».

Kris, che ritiene si possa sempre migliorare nella vita, ha poi aggiunto: «Cerco di ottenere il meglio in quasi tutto quello che faccio. So che la perfezione non esiste, ma cerco sempre di arrivare alla quasi perfezione nel mio lavoro e con i miei figli».