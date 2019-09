Kevin Bacon voleva essere Meryl Streep 

LOS ANGELES - Kevin Bacon ha raccontato che dopo aver recitato in "Footloose" si impegnò molto per migliorare le sue capacità attoriali perché voleva diventare famoso e talentuoso come Meryl Streep.

L'attore, che nel noto musical del 1984 si cimentò nel ballo e nel canto, ha ammesso che per lungo tempo uno dei suoi obiettivi principali era diventato proprio quello di migliorare le sue performance davanti alla telecamera.

Parlando nel podcast "The Corp" ha detto: «È una sorta di macchina che devi saper far funzionare quando sai che puoi avere successo. Bisognava tenere l'interesse della gente acceso. La cosa strana è che con quel film avevo finalmente raggiunto quello che avevo sempre voluto. Mi ero battuto duramente per arrivare fino a quel punto. Non ho niente da dire di negativo sul film, ero stato etichettato come una sorta di pop star anche se il mio amore era per la recitazione ormai. Il mio obiettivo era essere una Meryl Streep al maschile e non il nuovo David Cassidy».

Il 61enne, che è sempre stato appassionato di musica, ha poi rivelato che ancora oggi scrive canzoni e recentemente ha confidato che comporre lo aiuta a gestire i suoi problemi di ansia.